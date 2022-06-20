«Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» перенесут с сентября на август

«Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» пройдут в столице Татарстана в августе, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе города.

Ничего больше в администрации не рассказали. Уточняется, что более подробная информация о проведении мероприятий станет доступна позднее.

Фото: Максим Платонов

Стоит отметить, что в прошлом году оба мероприятия состоялись в сентябре. Последний раз «Ночной велофест» проходил в ночь с 25 на 26 сентября. Велоэкскурсия началась на площади 1 Мая, прошла по центру города через Суконную слободу, Старо-Татарскую слободу и завершилась у Центра семьи «Казан». Общая протяженность маршрута составила около 15 км.



18 сентября на площади перед Дворцом земледельцев в Казани прошла «Вкусная Казань». Фестиваль проходит с 2016 года и уже успел хорошо себя зарекомендовать. Как заявляла тогда директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, в 2016 году, на самом старте, его посетили порядка 20 тысяч гостей, а в 2019 году — уже 65 тысяч.



Артем Гафаров