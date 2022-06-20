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«Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» перенесут с сентября на август

16:39, 20.06.2022 8
«Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» перенесут с сентября на август
Фото: kzn.ru

«Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» пройдут в столице Татарстана в августе, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе города.

Ничего больше в администрации не рассказали. Уточняется, что более подробная информация о проведении мероприятий станет доступна позднее.

Фото: Максим Платонов

Стоит отметить, что в прошлом году оба мероприятия состоялись в сентябре. Последний раз «Ночной велофест» проходил в ночь с 25 на 26 сентября. Велоэкскурсия началась на площади 1 Мая, прошла по центру города через Суконную слободу, Старо-Татарскую слободу и завершилась у Центра семьи «Казан». Общая протяженность маршрута составила около 15 км.

18 сентября на площади перед Дворцом земледельцев в Казани прошла «Вкусная Казань». Фестиваль проходит с 2016 года и уже успел хорошо себя зарекомендовать. Как заявляла тогда директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, в 2016 году, на самом старте, его посетили порядка 20 тысяч гостей, а в 2019 году — уже 65 тысяч.

Артем Гафаров
Общество Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    и правильно! в августе теплее как никак
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  • Анонимно 20 июн
    зачем город н а это деньги тратит?? с какой целью?
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    Анонимно 20 июн
    только не надо про развитие. и не надо про инвестиции.
    Обжорство и ночная жизнь до добра не доводят.
    инвестиции это когда налоги низкие земля дешевая. а не когда студентов обязывают ночами не спать.Это когда инженерные сети отремонтированы
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    Анонимно 20 июн
    хватит уж жадничать
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    Анонимно 20 июн
    не жадничаем налоги должны идти на н а жизнеобеспечение города а не на праздники.
    хватит праздниками заменять работу
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  • Анонимно 20 июн
    Впервые за столько лет мероприятие переносят на пораньше, а не на попозже
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  • Анонимно 20 июн
    Нужно больше в городе ярморок, гуляний, что бы люди собирались, знакомились, веселились. Тогда работа охотнее будет ладиться, и город сплоченнее и крепче будет.
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    Анонимно 21 июн
    не нужно нам ваших гулянок за наш счет
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