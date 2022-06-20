Число интернет-предпринимателей Казани за год выросло более чем на 1,5 тысячи человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество предприятий сферы МСБ в Казани за пять месяцев 2022-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 4,2%. На сегодняшний день их насчитывается более 81 тысячи, половина из которых заняты в сфере торговли и общепита, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города. Число интернет-предпринимателей Казани за год выросло более чем на 1,5 тысячи человек.

При этом на фоне снижения количества малых предприятий растет численность индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Если с января по май в 2021 в реестре ИП значился 32 721 бизнесмен, то за этот же период текущего года их численность выросла более чем на 4,2 тыс. человек.

Та же динамика и с самозанятыми — за пять месяцев этого года их стало больше почти на 9 тысяч по сравнению с тем же периодом 2021-го.



Вместе с увеличением числа предпринимателей растут и налоговые платежи в бюджет столицы Татарстана. Сумма налога на профессиональный доход, поступившая в бюджет города в результате деятельности самозанятых за четыре месяца 2022 года составила 93,6 млн рублей. Всего объем налоговых поступлений в горбюджет от малых и средних предприятий по итогам I квартала составил 1,5 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Традиционно малый и средний бизнес становится получателем госзаказов — общий объем закупок по линии муниципалитета с января по март этого года превысил 157 миллионов рублей.

Динамику роста демонстрирует уже несколько лет подряд электронная торговля, отметила и.о. председателя Комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова. Смена потребительских привычек, рост популярности электронных маркетплейсов стали стимулом для роста e-commers в Казани.

— По итогам 2021 года 9 583 казанских интернет-предпринимателя реализовали продукции на 9,5 млрд рублей, что составило 41% от показателя всей республики. Сегодня 11 270 казанских предпринимателей успешно работают на таких маркетплейсах, как Ozon, WB и KazanExpress.

Фото: Максим Платонов

Также казанский малый бизнес активно включился в программу актуального сегодня импортозамещения. В каталоге, созданном на базе республиканского маркетингового центра, насчитывается более 122 тысяч предложений товаров и услуг, 70% из которых способны поставить или оказать предприниматели города.

Напомним, Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%.



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Ангелина Панченко