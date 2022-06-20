Товарооборот между Татарстаном и Турцией в 2021 году составил $560 миллионов — это много или мало?

По итогам 2021 года товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 миллионов. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с делегацией Министерства промышленности и технологий Турции и руководством организованной промышленной зоны «Гебким».

— Я считаю, что эта цифра может быть намного больше, — отметил Минниханов.

Он поблагодарил турецких инвесторов за доверие и отметил, что все их заводы на территории Татарстана продолжают успешно работать.

— Мы искренне заинтересованы в расширении наших контактов. Авиасообщение, взаимодействие между нашими муниципалитетами — все это говорит о том, что у нас большие возможности для совместной работы. В Татарстане много интересных площадок для реализации новых проектов, — подчеркнул президент Татарстана.

Товарооборот между Татарстаном и Турцией в $560 миллионов в 2021 году — это:

31,7 миллиарда рублей, или €535,2 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 22,4% от общих инвестиций турецких компаний в Татарстан — порядка $2,5 миллиарда.

от общих инвестиций турецких компаний в Татарстан — порядка $2,5 миллиарда. На $200 миллионов больше , чем товарооборот между Татарстаном и Турцией в пандемийном 2020 году — $360 миллионов.

, чем товарооборот между Татарстаном и Турцией в пандемийном 2020 году — $360 миллионов. На $80 миллионов больше , чем в 2019-м — $480 миллионов.

, чем в 2019-м — $480 миллионов. На $340 миллионов ниже , чем в 2014-м — $900 миллионов.

, чем в 2014-м — $900 миллионов. На $370 миллионов меньше товарооборота между Татарстаном и Турцией в 2012 году — $930 миллионов.

товарооборота между Татарстаном и Турцией в 2012 году — $930 миллионов. На $440 миллионов меньше желаемого товарооборота между Татарстаном и Турцией — $1 миллиард. Стороны заявляли об этом как минимум дважды — в 2019 и 2021 годах.

желаемого товарооборота между Татарстаном и Турцией — $1 миллиард. Стороны заявляли об этом как минимум дважды — в 2019 и 2021 годах. В 5,3 раза меньше товарооборота в 2008 году — $3 миллиарда.

товарооборота в 2008 году — $3 миллиарда. 1,7% от общего товарооборота Турции и России в 2021 году — $33,025 миллиарда.

от общего товарооборота Турции и России в 2021 году — $33,025 миллиарда. В два раза меньше товарооборота между Татарстаном и Китаем в 2021 году — он составил $1,2 миллиарда.

товарооборота между Татарстаном и Китаем в 2021 году — он составил $1,2 миллиарда. На 2,6 миллиарда рублей меньше товарооборота Татарстана и Башкирии — 34,3 миллиарда рублей.

товарооборота Татарстана и Башкирии — 34,3 миллиарда рублей. В 1,4 тысячи раз больше товарооборота Татарстана и Мьянмы в 2021 году — $379,2 тысячи.

товарооборота Татарстана и Мьянмы в 2021 году — $379,2 тысячи. В 7,2 раза больше объема товарооборота Татарстана и Туркменистана — в 2021 году он составил $77,5 миллиона.

объема товарооборота Татарстана и Туркменистана — в 2021 году он составил $77,5 миллиона. На $70 миллионов меньше товарооборота Татарстана и Казахстана — $630 миллионов.

Дарья Пинегина