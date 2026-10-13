В экономике Татарстана заняты 58 тысяч иностранных работников
Большинство из них работают по патенту — это граждане безвизовых стран
В экономике Татарстана работают 58 тыс. мигрантов. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова на брифинге, посвященном форуму «Тайм».
Большинство из них работают по патенту — это граждане безвизовых стран. Среди них лидируют Узбекистан (65%), Таджикистан (22%) и Азербайджан (10%). Работники из визовых стран составляют меньшую долю: больше всего из Туркменистана (61%), Индии (16%) и Уганды (8%).
Ранее сообщалось, что в Татарстане на миграционном учете состоят более 100 тыс. иностранцев. Из них почти 53 тыс. — трудовые мигранты, более 9 тыс. прибыли с целью обучения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».