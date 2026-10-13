В экономике Татарстана заняты 58 тысяч иностранных работников

Большинство из них работают по патенту — это граждане безвизовых стран

Фото: Динар Фатыхов

В экономике Татарстана работают 58 тыс. мигрантов. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова на брифинге, посвященном форуму «Тайм».

Большинство из них работают по патенту — это граждане безвизовых стран. Среди них лидируют Узбекистан (65%), Таджикистан (22%) и Азербайджан (10%). Работники из визовых стран составляют меньшую долю: больше всего из Туркменистана (61%), Индии (16%) и Уганды (8%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане на миграционном учете состоят более 100 тыс. иностранцев. Из них почти 53 тыс. — трудовые мигранты, более 9 тыс. прибыли с целью обучения.

Алсу Сабирзанова