Пик оформления банковских карт «Мир» в Татарстане пришелся на март

Рост в пять раз, затем падение

В Татарстане спрос на карты «Мир» есть, и их доля постепенно растет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

— Спрос на карты «Мир» есть, и их доля постепенно растет. Однако явного перехода на карты с иностранных платежных систем пока нет, поскольку все действующие карты Visa и Мastercard продолжают работать на территории РФ без изменений, — отметили там.

Так, в марте текущего года в Татарстане оформили 133 827 карт «Мир». Для сравнения: в январе и феврале жители республики открыли 24 653 и 30 426 карт этой платежной системы соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом в апреле и мае спрос на них постепенно снизился — до 98 989 и 69 694 соответственно.

Всего с марта татарстанцы оформили 302 510 карт «Мир», с начала года — 357 589.

По данным Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (входят Владимирская, Кировская, Нижегородская области, Пермский край, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), в марте клиенты банка оформили 583 002 карты «Мир», в апреле — 442 334 карты, а в мае — 320 047.

С начала года в этих регионах оформили 1 625 310 карт российской платежной системы, с марта — 1 345 383.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс Банка», карту «Мир» с марта этого года оформили порядка 370 тысяч клиентов по всей России. В целом «Ак Барс Банк» выпустил около 400 тысяч карт «Мир» с начала этого года.



Вместо Apple Pay — Мир Pay

Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине.

Карты Visa, выпущенные в России, перестали работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ. В Mastercard заявляли о прекращении поддержки выпущенных в России карт. Выпущенный за рубежом «пластик» перестал работать в торговых точках и банкоматах на территории России. В ЦБ дополнительно разъясняли, что картами Visa и Mastercard можно пользоваться в России до конца срока.



После этого глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщал, что по состоянию на начало марта 2022 года в России выпустили около 116 млн карт «Мир».

На прошлой неделе СМИ узнали, что в октябре банки, выпускающие такие карты, смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов. А к первому полугодию 2023 года эту технологию планируется сделать общедоступной. Сейчас клиентам более 80 российских банков доступно приложение Mir Pay. По словам главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, оно востребовано.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это во многом связано с тем, что после начала спецоперации России на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для россиян. В марте Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт «Мир».

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Татьяна Леухина