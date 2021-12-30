Британские врачи предупредили о новом симптоме «омикрона»

У пациентов с «омикроном» может появиться «туман в голове». Об этом пишет Express.

При заражении этим вариантом, «традиционные» симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не появляться. Примерно у половины зараженных в Лондоне этих недомоганий не было.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но у пациентов встречаются иные симптомы, среди которых — «мозговой туман» — «вялое, расплывчатое и нечеткое» мышление. Медики предположили, что омикрон вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время, как при «долгом ковиде».

Ранее еще одна британская газета The Sun сообщила, что беспричинно хриплый голос может свидетельствовать о заражении «омикроном».

Татьяна Леухина