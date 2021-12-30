В Татарстане идет подготовка к приходу штамма коронавируса «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что идет подготовка к приходу в Татарстане штамма коронавируса «омикрон».

— Лекарства запасаются как в стационарах, так и в амбулатории. Персонал частично отпущен в отпуск, чтобы отдохнуть перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости и потенциальным увеличением нагрузки на наши инфекционные койки. Учитывая, что год для системы здравоохранения был крайне тяжелым, исключительно тяжелым, безусловно мы ищем любую возможность, чтобы дать нашим сотрудникам отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы провести время в кругу семья — все то, чего не хватало два года, — заметил он.

Сегодня глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что штамм «омикрон» не исключает появления нового пика распространения инфекции в республике.