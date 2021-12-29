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В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19

19:12, 29.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19
Фото: mos.ru

В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщины 1962, 1931, 1940 годов рождения и мужчины 1955, 1955 и 1963 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1431 человек.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 80 случаев смерти от COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 537.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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