В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: женщины 1962, 1931, 1940 годов рождения и мужчины 1955, 1955 и 1963 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1431 человек.
В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 80 случаев смерти от COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 537.
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