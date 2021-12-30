Препарат «Ковид-глобулин» прошел клинические испытания

Антикоронавирусный препарат «Ковид-глобулин» на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания. Теперь препарат имеет постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, сообщает ТАСС.



По данным госкорпорации «Ростех», у семи из десяти пациентов, которые получали препарат в составе комплексной терапии, риск перехода заболевания в тяжелую форму снижался.

В 70% случаев предотвращалось развитие осложнений, например, цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений и др.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре «Ковид-глобулин» проходил третью стадию клинических исследований. Предполагается, что препарат будут давать больным, которые переносят COVID-19 в средней или тяжелой форме.

Маргарита Головатенко