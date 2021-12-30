ВОЗ призвала к середине лета вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Предложение прозвучало в ходе пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине выявления COVID-19.

— Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гебрейесус добавил, что до вакцинации 70% населения Земли осталось 185 дней и заявил о начале отсчета.

Глава ВОЗ выразил опасение, что из-за штаммов «дельта» и «омикрон» в мире может начаться новая волна COVID-19.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 61,1%.



Татьяна Леухина