С РКБ снимут статус провизорного госпиталя

Фото: Максим Платонов

С учетом снижения заболеваемости коронавирусом Минздрав выводит Республиканскую клиническую больницу (РКБ) из провизорных функций. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Это не означает, что эти провизорные функции вынесены оттуда навсегда... Количество свободные коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе, работе травмкорпуса, — отметил он.

Остаются два основных хаба — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани.