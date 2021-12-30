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С РКБ снимут статус провизорного госпиталя

09:56, 30.12.2021
С РКБ снимут статус провизорного госпиталя
Фото: Максим Платонов

С учетом снижения заболеваемости коронавирусом Минздрав выводит Республиканскую клиническую больницу (РКБ) из провизорных функций. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Это не означает, что эти провизорные функции вынесены оттуда навсегда... Количество свободные коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе, работе травмкорпуса, — отметил он.

Остаются два основных хаба — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани.

ОбществоМедицина Татарстан

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