Назальная форма вакцины «Спутник V» будет доступна в первом квартале 2022 года

Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет доступна в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в twitter-аккаунте препарата.

В сообщении указано, что назальная вакцина будет особенно эффективна против нового штамма «омикрон», причем не только с точки зрения защиты, но и в плане предотвращения передачи вируса.

Gamaleya Center: “Sputnik nasal vaccine will be especially effective against highly transmissible #Omicron variant not only in terms of protection from infection but alsо at preventing transmission. Sputnik nasal vaccine will be supplied to market already in 1st quarter 2022” pic.twitter.com/P8uiVNxKDB