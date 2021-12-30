Патяшина: штамм «омикрон» не исключает появления нового пика распространения COVID-19 в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году обстановка по коронавирусу была сложнее, чем в 2020-м. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

— Если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, вместе с тем 2021 год оказался наиболее сложным. Мы столкнулись с рекордным количеством заболевших, и связано это с циркуляцией нового индийского штамма «дельта», который в разы заразнее, — отметила она.

Появление нового штамма «омикрон» не дает повода для успокоения, отметила Патяшина. В Татарстане его пока нет.

— Вместе с тем он не исключает появления нового пика распространения инфекции в республике, — заявила глава РПН.

Есть четыре особенности прохождения коронавируса в Татарстане в этом году. Они представлены ниже.