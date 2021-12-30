В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с COVID-19
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить каникулы для школьников до 16 января из-за ситуации с COVID-19. Соответствующий запрос она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
А для выполнения норм учебного плана она предложила рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.
Лантратова объяснила, что с вопросом о продлении каникул обращались родители. Таким образом предполагается минимизировать социальные контакты школьников, передает «РИА Новости».
В минувшую пятницу Кравцов заявлял, что зимние каникулы для школьников не планируется продлевать. Учебным заведениям рекомендовали уйти на отдых раньше запланированного срока, однако этот вопрос каждый регион решает самостоятельно.
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