В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с COVID-19

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить каникулы для школьников до 16 января из-за ситуации с COVID-19. Соответствующий запрос она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

А для выполнения норм учебного плана она предложила рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лантратова объяснила, что с вопросом о продлении каникул обращались родители. Таким образом предполагается минимизировать социальные контакты школьников, передает «РИА Новости».

В минувшую пятницу Кравцов заявлял, что зимние каникулы для школьников не планируется продлевать. Учебным заведениям рекомендовали уйти на отдых раньше запланированного срока, однако этот вопрос каждый регион решает самостоятельно.



Татьяна Леухина