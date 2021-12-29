С 20 января в Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов
С 20 января 2022 года в Чувашии допускать в гипермаркеты будут только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Соответствующий указ подписан главой региона Олегом Николаевым.
Изменения коснутся гипермаркетов площадью торгового зала более тысячи квадратных метров. Под эти требования попадают 42 магазина по всей республике, из которых 35 — в Чебоксарах.
По словам Олега Николаева, ограничения вводятся из-за того, что гипермаркеты в данный момент пренебрежительно относятся к выполнению санитарных норм, установленных руководством Чувашии.
В Крыму ранее приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест до 20 января.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым