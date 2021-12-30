Жаворонков: в Татарстане повторную вакцинацию прошли 134 326 человек — это мало

На 30 декабря в Татарстане вакцинировались от коронавируса 2 290 149 человек, за сутки — 2 553. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Внимание, это довольно низкая цифра, на это стоит обратить внимание. Почему говорю, что низкая цифра? Потому что повторную вакцинацию прошли 134 326 человек — это мало. Количество людей, которые были вакцинированы более чем шесть месяцев назад, в разы больше. Эта та когорта людей, которая не спешит вакцинироваться. Друзья, посмотрите пожалуйста, что происходит в Европе: судя по тому приросту заболеваемости, который происходит сегодня, у нас не очень много времени осталось, чтобы завершить вот этот бустерный или небустерный этап вакцинации. Мы очень просим сейчас позаботиться о здоровье, чем это делать тогда, когда мы уже можем войти в фазу волны «омикрона», — отметил он.

1,86 млн татарстанцев получили вторую прививку — это тоже мало, сообщили в Минздраве.

— Наличие первого компонента не говорит о сформированном иммунитете. Это важно, — заявил Жаворонков.

Сегодня глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что штамм «омикрон» не исключает появления нового пика распространения инфекции в республике.