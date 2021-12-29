В ВОЗ предупредили о риске «цунами» COVID-19 из-за штаммов «омикрон» и «дельта»

Новая волна заболеваемости в мире может начаться из-за штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Такое мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он обратил внимание на рост случаев заражения COVID-19 из-за штаммов «дельта» и «омикрон» и увеличение числа госпитализированных и жертв, а также напомнил о сильной заразности «омикрона».

Фото: mos.ru

— Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру, — приводит «РИА Новости» его слова.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту» в странах, где распространяется новый штамм.

Ученые медицинского факультета LKS Гонконгского университета подсчитали, что «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.



Татьяна Леухина