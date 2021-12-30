В Татарстане к 10 января определятся, продлевать ли послабления в работе заведений общепита

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что к 10 января 2022 года власти примут решение об отмене или продлении послаблений коронавирусных ограничений.

— Нам надо пережить эти длительные новогодние праздники. Мы посмотрим на ситуацию, какая она будет с выявлением заболевших, и безусловно решение... Вот у нас до 10 января послабления есть определенные. Я думаю, к 10-му числу мы поймем — либо продлевать эти послабления, либо опять вернуться к тем ограничениям, которые были до введения, — отметила она.

— Конечно, самый идеальный брифинг штаба был бы, что все ограничения сняты. Несмотря на новогоднее настроение, несмотря на волшебство, чудо не произойдет, если мы сами не будем способствовать этому. Эти меры неприятные, никакое ограничение человек не любит психологически: когда тебя ограничивают во времени, в пространстве, в действиях, в эмоциях, в словах, конечно, человеку не нравится. Соответственно, меры будут в течение года меняться и варьироваться в зависимости от ситуации, которая будет в Республике Татарстан, — дополнила вице-премьер Татарстана, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева.

Напомним, в Татарстане на время новогодних праздников снят запрет на работу магазинов в ночное время — с 23.00 до 6.00 до 11 января 2022 года. Заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В Новый год рестораны и кафе республики будут работать до 3.00.