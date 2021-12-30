Фазлеева: ограничения, введенные в Татарстане из COVID-19, сохранятся после Нового года
Вице-премьер Татарстана, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева на итоговом брифинге выразила надежду, что история, связанная с распространением COVID-19 и штаммов, в 2022 году благополучно закончится.
Штаб продолжит работу в 2022 году, отметила она.
— Год, который прошел, был сложным, был новым с точки зрения противодействия коронавирусной инфекции, — сообщила Фазлеева. От имени штаба она поблагодарила татарстанцев за вакцинацию и призвала всех тех, кто сделал прививку более полугода назад, ревакцинироваться.
По ее словам, ограничения, введенные в Татарстане из COVID-19, сохранятся после Нового года.
— Будем надеяться, что вся история, связанная с распространением коронавирусной инфекции и штаммов, в 2022 году благополучно закончится, — заявил Фазлеева.ОбществоМедицина Татарстан
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