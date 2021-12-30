Фазлеева: ограничения, введенные в Татарстане из COVID-19, сохранятся после Нового года

Вице-премьер Татарстана, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева на итоговом брифинге выразила надежду, что история, связанная с распространением COVID-19 и штаммов, в 2022 году благополучно закончится.

Штаб продолжит работу в 2022 году, отметила она.

— Год, который прошел, был сложным, был новым с точки зрения противодействия коронавирусной инфекции, — сообщила Фазлеева. От имени штаба она поблагодарила татарстанцев за вакцинацию и призвала всех тех, кто сделал прививку более полугода назад, ревакцинироваться.

По ее словам, ограничения, введенные в Татарстане из COVID-19, сохранятся после Нового года.

— Будем надеяться, что вся история, связанная с распространением коронавирусной инфекции и штаммов, в 2022 году благополучно закончится, — заявил Фазлеева.