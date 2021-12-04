Главное о коронавирусе на 4 декабря: отступление пандемии, ВОЗ проверит «Спутник V» не раньше января
В казанское кафе, где пускали посетителей без QR-кода, нагрянула полиция
- Казанскому кафе, которое принимало посетителей без QR-кода, не удалось избежать ответственности. Накануне туда нагрянула полиция. За нарушение антиковидных мер и постановления кабмина Татарстана в отношении ИП составили административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Материалы направят в суд.
- В Набережных Челнах начали штрафовать людей без QR-кодов в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте. В общей сложности контролеры проверили более сотни человек, у 17 из которых QR-кода не оказалось. В отношении них составили протоколы об административных нарушениях. Размер штрафа должен определить городской суд.
- В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса. COVID-19 унес жизни женщин 1930, 1940, 1947 годов рождения и мужчин 1938, 1954 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. За все время пандемии от инфекции скончались 1 282 татарстанца.
- В Татарстане зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом на фоне введения QR-кодов. Как рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, недельные темпы прироста снизились на 5,5%. Однако заболеваемость в ноябре превысила октябрьскую в 1,5 раза.
- В Минздраве Татарстана рассказали о причинах сверхсмертности от коронавируса. Основными являются ранние и поздние осложнения, а также хронические заболевания. Как заявил замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в республике готовы к выявлению нового омикрон-штамма COVID-19.
- В Набережных Челнах мужчина, нарушивший масочный режим в магазине, ударил женщину-полицейского. Нарушитель стал проявлять агрессию в ответ на просьбу надеть маску. После предупреждения о составлении материала за совершение административного правонарушения мужчина стал размахивать руками и нецензурно выражаться, а затем нанес удар сотруднику правоохранительных органов. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода и возложению определенных ограничений.
Эксперты считают, что появление нового штамма говорит об отступлении пандемии
- Возникновение омикрон-штамма COVID-19 может свидетельствовать об окончании пандемии, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. По его словам, новый вариант коронавируса является более заразным, однако он способствует менее тяжелой форме заболевания. С аналогичным мнением выступил и вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он рассказал, что если показатели по смертности от COVID-19 будут сопоставимы с гриппом, то можно будет говорить об окончании пандемии.
- В октябре этого года в РФ смертность выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из общего прироста свыше 100% приходится на летальные случаи от коронавируса. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, наиболее важными действиями по снижению этих показателей являются соблюдение ограничительных мер и вакцинация.
- Данные о смертности от COVID-19 в октябре обнародовал и Росстат. В этом месяце COVID-19 стал основной причиной смерти в 58,8 тысячи случаях. Сопутствующим заболеванием вирус стал 1,1 тысячи летальных исходов. А в 5,1 тысячи случаях COVID-19, хотя и стал сопутствующим заболеванием, не повлиял на наступление смерти.
- Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом COVID-19. На выполнение поручения предусмотрели всего несколько дней. План должен быть разработан к 7 декабря 2021 года. Так, правительству РФ необходимо повысить эффективность тест-систем и вакцин для диагностики и раннего выявления нового штамма и др.
- Тем временем COVID-19 обнаружили у двух пассажиров, прибывших частным рейсом в Россию из ЮАР. Обоих госпитализировали. Их биоматериал отправили на изучение в две лаборатории. О том, какой именно именно штамм у прилетевших, пока неизвестно. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
- На фоне возможного появления омикрон-штамма на территории страны в Кремле пока не приняли решение по поводу усиления мер безопасности президента России Владимира Путина. Также нет решений о введении ограничений для сотрудников администрации главы государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока нет информации об усилении в целом по стране антиковидных мер, заявив, что «это не прерогатива Кремля».
- В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 53,7%. Первым компонентом привились более 72 млн россиян, полный курс вакцинации завершили 63,9 млн человек.
- К наиболее высокому уровню коллективного иммунитета в РФ приблизился Севастополь. В городе этот показатель составил 80,8%. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, превысили 72% Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область и Москва.
- В России отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Число зараженных приблизилось к 900 тысячам человек. В то же время, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это все еще слишком высокий показатель. Необходимо продолжать вакцинировать и ревакцинировать население страны.
- В Госдуме планируют обсудить выдачу QR-кодов на основе отрицательных результатов ПЦР-теста. В настоящий момент посещать общественные места и передвигаться на поездах и самолетах на основании отрицательного теста можно только в ограниченные сроки. Также власти рассматривают возможность получения QR-кода на основании наличия антител.
- Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Зухра Павлова рассказала, что обычное переутомление легко спутать с сильной усталостью, вызванной заражением омикрон-штаммом коронавируса. В домашних условиях самостоятельно человек не сможет отличить эти симптомы. Поэтому следует обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест, поскольку чувство усталости может вызвать серьезные изменения в иммунной системе, произошедшие из-за заражения COVID-19.
- Тем временем на вакцинации от COVID-19 решили нажиться мошенники. В нескольких регионах страны зафиксировали случаи, когда пожилым людям приходили сообщения о якобы назначенной денежной выплате за сделанную прививку. Узнав реквизиты банковской карты человека, злоумышленники списывают с нее все денежные средства.
- Минздрав РФ разрабатывает расширенный перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. По данным источника, список будет опубликован в середине месяца. Как рассказали в ведомстве, перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.
«Омикрон» проник уже в 10 штатов США
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 264 950 926 человек, 5 243 482 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 990 127). На второй строчке — Индия (34 624 360), на третьей — Бразилия (22 129 409), на четвертой — Великобритания (10 438 381), на пятой — Россия (9 565 909, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (787 695). За ними следуют Бразилия (615 400), Индия (470 530), Мексика (294 904), Россия (273 463).
- В США новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили уже в 10 штатах. Причем случаи заражения оказались не только завозными. «Омикрон» обнаружили у жителей штатов Гавайи и Миннесота, которые не покидали пределы страны. Кроме того, в целом по стране наблюдается рост заболеваемости. К примеру, в начале недели насчитывалось 102 тысячи новых зараженных, а в четверг суточный прирост составил уже 138,4 тысячи заражений.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит инспекцию по признанию российской вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года. Недавно состоялась встреча с представителями РФПИ для обсуждения необходимости получения дополнительных сведений о качестве, безопасности и эффективности препарата. Как заявили в ВОЗ, компания обещала предоставить детальную дорожную карту подачи данных, чтобы процесс оценки вакцины мог ускориться.
- В бельгийском зоопарке два бегемота заразились COVID-19. Факт заражения подтвердила ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии. В зоопарке рассказали, что у животных не наблюдаются какие-либо симптомы, кроме насморка. Бегемоты чувствуют себя хорошо и находятся в изоляции.
- В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать из-за COVID-19. Плясать при этом можно будет на открытом воздухе, но только привитым и переболевшим коронавирусом. Запрет на танцы в помещении вступает в силу 8 декабря и предварительно действует до 2 января 2022 года.
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