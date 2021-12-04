Вирусолог Альтштейн: распространение омикрон-штамма может привести к окончанию пандемии COVID-19

Фото: Максим Платонов

В результате появления нового штамма «омикрон» течение коронавируса может стать легче, а его распространение может привести к отступлению пандемии. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, «омикрон» не успеет распространиться до Нового года. Например, дельта-штамм появился еще осенью прошлого года, однако распространился он в мае-июле текущего года. Со временем новый штамм может вытеснить «дельту», и патогенность вируса пойдет на снижение. Если показатели по смертности от COVID-19 будут сопоставимы с гриппом, то можно будет говорить об окончании пандемии, передает радио Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня с подобной версией также выступил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. Как рассказал эксперт, возникновение нового штамма может быть первым признаком окончания пандемии коронавируса.



Диана Жиленкова