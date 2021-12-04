Росстат: в октябре COVID-19 стал основной причиной 58 тысяч смертей

Фото: Максим Платонов

В октябре текущего года умерли 247,1 тысячи россиян. Из этого числа в 58,8 тысячи случаев основной причиной смерти стал COVID-19. Такие данные приводит Росстат.

В 9,9 тысячи случаев коронавирус предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Еще в 1,1 тысячи случаев инфекция стала сопутствующим заболеванием, повлияла на развитие иных болезней и спровоцировала осложнения. А в 5,1 тысячи случаев хотя COVID-19 и стал сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.

Фото: Максим Платонов

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в октябре 2021 года смертность выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из общего прироста свыше 100% приходится на летальные случаи от COVID-19.

Диана Жиленкова