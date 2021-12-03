В Набережных Челнах мужчина ударил женщину-полицейского в ответ на просьбу надеть маску

В Набережных Челнах участковый полиции попросила мужчину надеть маску, увидев, как тот заходит в магазин без средства индивидуальной защиты. Женщина предъявила ему служебное удостоверение и объяснила, что он нарушает принятые в республике антиковидные меры.

Мужчину предупредили о составлении материала за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В ответ на это нарушитель стал агрессивно себя вести, размахивать руками и нецензурно выражаться, а после ударил полицейского.

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Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода и возложением на него определенных ограничений. Свою вину мужчина полностью признал, сообщает пресс-служба челнинского суда.

В прошлом месяце в Татарстане возбудили уголовное дело после нападения водителя на сотрудника ГИБДД.

Диана Жиленкова