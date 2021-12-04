Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россияне могут столкнуться с новым видом мошенничества. Так, злоумышленники могут похищать средства граждан под видом выплаты пособия за вакцинацию от COVID-19. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, на такие уловки попались уже в нескольких регионах страны. Схема следующая: пожилому человеку в соцсетях поступает сообщение о полагаемой денежной выплате за вакцинацию от коронавируса. Под таким предлогом злоумышленники узнают реквизиты банковской карты человека, а затем списывают с нее все средства, передает «Прайм».

Фото: Максим Платонов

Еще об одном новом виде мошенничества недавно предупредил глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, теперь злоумышленники могут убеждать своих жертв не только оформлять кредиты, но и заложить или продать свое жилье.

Диана Жиленкова