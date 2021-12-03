Эндокринолог Павлова: усталость при штамме «омикрон» нельзя самостоятельно отличить от обычной

Одним из главных признаков заражения новым омикрон-штаммом COVID-19 является сильная усталость. Однако человек может спутать этот симптом с обычным переутомлением. Об этом сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Зухра Павлова.

По ее словам, самостоятельно выявить разницу человек не сможет. В таком случае его должен осмотреть врач. Павлова отметила, что чувство усталости могут вызвать серьезные изменения в иммунной системе, произошедшие из-за заражения коронавирусом. Поэтому при появлении такого симптома стоит перестраховаться и сдать ПЦР-тест, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что ученые смогут определить опасность омикрон-штамма COVID-19 через месяц. За это время также можно выяснить, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализаций вызывает.



Диана Жиленкова