Казанскому кафе, которое принимало посетителей без QR-кода, не удалось избежать ответственности

В казанское кафе, где пускали посетителей без QR-кода, нагрянула полиция. В конечном итоге владельца заведения привлекли к ответственности, сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

В отношении ИП составили административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за нарушение ограничительных мер, введенных по борьбе с COVID-19, а также нарушение постановления кабмина РТ. Материалы отправятся в суд, сообщает «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера заведение объявило себя «территорией конституционных прав» и стало принимать гостей без QR-кода. Такая позиция вызвала широкий резонанс, в том числе и положительные отзывы со стороны горожан, которые выражают свое восхищение в социальных сетях.

Диана Жиленкова