Новый штамм COVID-19 зафиксировали уже в 10 штатах США

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили уже в 10 штатах США. Большинство заражений приходится на недавно прилетевших граждан с юга Африки. Но есть не только завозные случаи. Такие зафиксировали в штатах Гавайи и Миннесота.

В целом по стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Например, в понедельник насчитывалось 102 тысячи новых зараженных, а в конце недели суточный прирост составил уже 138,4 тысячи заражений, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад в США обнаружили первого зараженного омикрон-штаммом коронавируса. Им оказался вакцинированный турист из Южной Африки. Все, кто с ним близко контактировал, сдали отрицательный тест на инфекцию.

Диана Жиленкова