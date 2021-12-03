Песков: решения об усилении мер безопасности президента РФ на фоне омикрон-штамма не принимались

В Кремле пока не приняли решение по поводу усиления мер безопасности президента России Владимира Путина, а также введения ограничений для сотрудников из-за возможного появления омикрон-штамма COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время он не ответил на вопрос об усилении в целом по стране новых ограничительных мер из-за нового штамма. «Это не прерогатива Кремля», — передает слова Пескова ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России COVID-19 выявили у двух пассажиров, прибывших частным рейсом из ЮАР. О том, какой именно штамм у них обнаружен, пока неизвестно. Биоматериал от прилетевших исследуется в двух лабораториях. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Диана Жиленкова