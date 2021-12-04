Эксперт: появление омикрон-штамма COVID-19 может свидетельствовать об отступлении пандемии

Возникновение нового штамма «омикрон» может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

По его словам, новый вариант коронавируса является более заразным, однако он провоцирует менее тяжелые формы заболевания. То есть «омикрон» не так сильно поражает легкие пациента, а это может быть признаком того, что инфекция стала отступать. Как отметил Никифоров, новый штамм может перевести COVID-19 в сферу стандартных сезонных респираторных инфекций, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что ученые смогут определить опасность омикрон-штамма через месяц. Также за этот период исследователи способны установить, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализации вызывает.

Диана Жиленкова