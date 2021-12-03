В Татарстане от COVID-19 скончались еще шесть человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

COVID-19 унес жизни женщин 1930, 1940, 1947 годов рождения и мужчин 1938, 1954 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. За все время пандемии от инфекции скончались 1 282 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в республике подтвердились 236 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных выросло до 38 760. Как рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, наблюдается снижение недельного темпа прироста на 5,5%.

Диана Жиленкова