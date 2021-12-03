В Госдуме обсудят выдачу QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам

Власти рассматривают возможность получения QR-кода на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в профильных ведомствах, участвующих в обсуждении концепции законопроектов в Госдуме.

26 ноября в Общественной палате прошли слушания законопроектов о QR-кодах. В числе вопросов говорилось о необходимости разрешить гражданам ездить в общественном транспорте, имея на руках отрицательный QR-код.

Сейчас в законопроекте прописана возможность посещать общественные места и передвигаться на поездах и самолетах на основании отрицательного теста, однако она ограничена сроками.

Фото: realnoevremya.ru

Также рассматривается возможность получения QR-кода на основании наличия антител.

Ранее Минтранс РФ предложил проверять QR-коды не при покупке авиабилетов, а только перед регистрацией на рейс.



Ольга Шагиева