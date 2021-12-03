Путин поручил правительству разработать план по борьбе с новым штаммом COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон». Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Президент утвердил поручения по итогам форума «Россия зовет!», проходившего с 30 ноября по 1 декабря 2021 года. Срок выполнения поручений — 7 декабря 2021 года.

Согласно документу, российскому правительству нужно повысить эффективность тест-систем и вакцин для диагностики и раннего выявления данного варианта вируса, реализовать дополнительные меры по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров в целях снижения темпов распространения инфекции, осуществлять мониторинг ситуации в потенциальных очагах COVID-19 и наблюдение за лицами, входящими в группу риска.

Кроме этого, требуется предусмотреть разворачивание дополнительных инфекционных коек, актуализировать методические рекомендации по лечению больных COVID-19 с учетом международного опыта, быть готовыми привлечь дополнительный транспорт и кадры.

Фото: Максим Платонов

Ранее Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать прав граждан России.



Дарья Акимова