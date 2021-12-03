Голикова: смертность в РФ в октябре на 20,3% превысила прошлогодний показатель

Фото: Максим Платонов

В России в октябре текущего года смертность выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из общего прироста свыше 100% приходится на летальные случаи от COVID-19. В то же время смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в сравнении с октябрем, в прошлом месяце смертность увеличилась на 3,4%, в том числе по-прежнему растет количество летальных исходов от коронавируса. Вице-премьер отметила, что наиболее важными действиями по снижению этих показателей являются соблюдение антиковидных мер и вакцинация, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Также сегодня Голикова заявила, что Севастополь стал абсолютным лидером по уровню коллективного иммунитета к COVID-19 в стране. В городе его уровень составил 80,8%.

Диана Жиленкова