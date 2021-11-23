Главное о коронавирусе на 23 ноября: завершение четвертой волны, ущерб от простоя из-за пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Падение пассажиропотока

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 252 заболевших коронавирусом. Всего на 23 ноября в республике зафиксировали 36 205 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровели 29 865 человек, в том числе 493 — за последние сутки. Умерли 1 185 человек, в том числе 8 — за последние сутки.

Татарстанские перевозчики просят власти отменить штрафы за перевозку пассажиров без QR-кодов. По мнению председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Сергея Темлякова, штраф в 500 тысяч за это для перевозчиков неподъемен. Он добавил, что штрафом нужно наказывать пассажиров без QR-кодов.

В Казани пассажир 31-го автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора и брызнул ему в глаза перцовым баллончиком. Пострадавший отказался от осмотра. Полиция теперь разыскивает нападавшего и пытается установить его личность.

Накануне отмечалось, что в расписании казанского наземного транспорта не произошло значительных задержек, а в метро нет очередей из-за проверки QR-кодов. У рамок металлоискателей находятся по два контролера. В часы пик обещают прибавлять еще двоих.

Республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта. Позвонить на нее можно по телефону 8 919 693 05 43.

Фото: Максим Платонов

На встрече президента РТ Рустама Минниханова с набережночелнинскими предпринимателями председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров заявил, что в Татарстане наблюдаются перебои с поставкой кислорода. По этой причине, добавил он, на предприятиях наблюдаются простои, снижается выручка. Президент отметил, что потребление кислорода снизилось. Но если все сделают прививку от коронавируса, то проблем с нехваткой кислорода не будет, для предприятий нужно определить лимит.

По словам главы Управления МВД РФ по городу Александра Мищихина, проверки QR-кодов в Казани носят в основном профилактический характер. К каждому третьему нарушителю применяется предупреждение.

В Набережных Челнах тем временем заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей города старшего возраста, не имеющих QR-кодов. Их действие возобновят после поступления сведений о получении кодов.

Там же ревизоры выходили на остановки общественного транспорта для проверки QR-кодов после часа пик во избежание транспортного коллапса. По словам начальника отдела транспорта и связи Набережных Челнов Максима Парамонова, проверяющим нужно не создать сложную ситуацию на дороге, а сделать так, чтобы люди ездили в транспорте с QR-кодом. Проверки на транспорте будут проходить ежедневно.

По итогам первой половины вчерашнего дня в Казани в общественный транспорт не пустили 1 516 человек без QR-кодов. Это 0,23% от числа перевозимых пассажиров. Всего на улицы выходили 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. За вечер 22 ноября в электротранспорт контролеры не пустили 817 пассажиров. В метро несколько человек устроили скандал, были вызваны полицейские.

Фото: Максим Платонов

В МУП «Метроэлектротранс» заявили, что будут добиваться возмещения простоя транспорта, образовавшегося в утренний час пик 22 ноября. Транспорт был вынужден задержаться на час из-за того, что пассажир трамвая на остановке на улице Восстания отказался предъявить QR-код и не покинул салон. Диспетчер вызвала полицию, те вывели пассажира и составили протокол об административном правонарушении. Сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей.

О первом дне действия QR-кодов на транспорте в Казани упомянули в программе Первого канала «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант упомянул, что из транспорта вывели более 500 человек без QR-кодов и о недовольстве пассажиров этой мерой. И пошутил о том, что власти не учли все другие возможные способы передвижения жителей: например, собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы и почтовых голубей

В Татарстане пассажиропоток упал на 20—30% после первого дня системы QR-кодов на общественном транспорте. Замминистра транспорта республики Андрей Егоров предположил, что убытки, понесенные перевозчиками, возместят.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Уфе намерены выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса, выздоровел 36 051 человек. Число зараженных возросло до 9 400 835 человек, а выздоровевших — до 8 089 694 человек.



Зафиксировано 1 243 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 266 579 человек.



За последние сутки проведено 346 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 890 422 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане. Он высказался, что проверки не могли обойтись без проблем на первоначальном этапе, и выразил надежду, что ситуация придет в норму.

Также Песков сообщил, что в Кремле пока не обсуждали вопрос включения вакцины от коронавируса в национальный план прививок. Он добавил, что у специалистов есть определенные мнения на этот счет, озвученные ими самими.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что учреждение подало в Минздрав РФ пакет документов по «Спутнику V» для подростков от 12 до 17 лет. После получения одобрения вакцину можно будет применять с согласия ребенка и его родителей.

Вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что гарантию выздоровления от коронавируса может дать сдача ПЦР-теста два раза с интервалом или проверка ПЦР в крови. Один отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует выздоровление. Нужно повторить его с интервалом в три дня.

Фото: rfbr.ru

Мэр Уфы Сергей Греков сообщил, что в городе могут начать выборочно проверять QR-коды о вакцинации в общественном транспорте. Он упомянул, что в Башкортостане пока не приняли это решение, но думают над необходимостью проверок.

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус. Сообщается. что он будет более точным при наличии новых мутаций в геноме патогена. Он выявляет одновременно два участка генома вируса. Если в одном из них произойдет мутация, то тест-система зафиксирует второй, который останется прежним. По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, это должно резко снизить вероятность ложноотрицательного результата.

С 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это.

Фото: vnnews.ru

Восстановление эпидемической цепочки заражения в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 9.22 (мск) заразились 258 281 783 человека, 5 159 493 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 888 144). На второй строчке — Индия (34 526 480), на третьей — Бразилия (22 020 412), на четвертой — Великобритания ( 9 942 859), на пятой — Россия (9 205 431, сведения университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (772 343). За ними следуют Бразилия (612 782), Индия (466 147), Мексика (292 524), Россия (260 319), Перу (200 894) и Великобритания (144 414).

В Чехии, Словакии и Австрии накануне начал действовать локдаун. Если в первых двух странах он коснулся только тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, то в Австрии карантин общенациональный. Привитых он также касается.

На Кипре ужесточены правила пересечения внутренней границы на фоне усугубления ситуации с COVID-19. Даже вакцинированные жители острова будут обязаны сдавать тесты на коронавирус при пересечении границы.

В Австралии откроют границу для некоторых привитых обладателей виз. Речь идет о студентах, держателях бизнес-виз и беженцах. Кроме этого, премьер-министр страны Скотт Моррисон сообщил, что с 1 декабря Австралия начнет принимать вакцинированных туристов из Южной Кореи и Японии.

Фото: slon.fr

В Германии министр здравоохранения Йенс Шпан высказал мнение, что к концу зимы все население страны либо получит прививку от COVID-19, либо столкнется с последствиями инфекции. При этом он подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации. Это не поможет ускорить появление коллективного иммунитета.

Китайские ученые и медики начали восстановление эпидемической цепочки заражения COVID-19. Исследование связано с проведением Олимпийских игр в Китае зимой 2022 года. Специалисты не хотят допустить распространения новой волны на период Олимпиады.



Дарья Акимова