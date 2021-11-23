В Челнах проверки QR-кодов начались после часа пик

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах ревизоры выходили на остановки общественного транспорта для проверки QR-кодов, но позднее часа пик, чтобы избежать транспортного коллапса, рассказал начальник отдела транспорта и связи Максим Парамонов Chelny-biz.



По его словам, у проверяющих стоит задача не создать сложную ситуацию на дороге, а сделать так, чтобы граждане ездили в транспорте с QR-кодом. Проверки на транспорте будут проходить ежедневно.

Локации для рейдов в основном выбирают те, через которые проходит большинство маршрутов. Контрольно-ревизионные группы не стоят на одном месте, точки постоянно меняются. Пока в городе работают на точках с максимальным пассажиропотоком, чтобы предупредить граждан о принятых мерах. Затем в Челнах будут выходить на маршруты.

«Право высаживать пассажиров имеют только сотрудники полиции. В данный момент их с нами нет. Но правоохранители обязательно подключатся. В ближайшее время», — заключил Парамонов, подчеркнув, что конфликтов при проверках пока не возникало.

Фото: Максим Платонов

Если в Казани вчера ранним утром в транспорт не пустили более 500 человек, то в Челнах горожане в эти часы в принципе не встречали представителей контрольно-ревизионных бригад.

В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей города старшего возраста, не имеющих QR-кодов. Их действие обещают возобновить после поступления сведений о получении кода.

Маргарита Головатенко