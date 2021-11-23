Вирусолог назвал способ убедиться в выздоровлении от коронавируса
Дать гарантию выздоровления от коронавируса может сдача ПЦР-теста два раза с интервалом или проверка ПЦР в крови, рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
По словам Нетесова, отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует выздоровление. Дать гарантию COVID-free может сданный дважды тест с небольшим интервалом, например, трехдневным.
Еще один способ — сдать пробу из носоглотки, а потом — анализ крови. Желательно проверить уровень антител, сказал он в интервью радио Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, в качестве эталонного метода для диагностирования COVID-19.
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