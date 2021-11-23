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Вирусолог назвал способ убедиться в выздоровлении от коронавируса

09:12, 23.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог назвал способ убедиться в выздоровлении от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Дать гарантию выздоровления от коронавируса может сдача ПЦР-теста два раза с интервалом или проверка ПЦР в крови, рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По словам Нетесова, отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует выздоровление. Дать гарантию COVID-free может сданный дважды тест с небольшим интервалом, например, трехдневным.

Еще один способ — сдать пробу из носоглотки, а потом — анализ крови. Желательно проверить уровень антител, сказал он в интервью радио Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, в качестве эталонного метода для диагностирования COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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