В Кремле не обсуждают вопрос о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь

Вопрос включения вакцины от коронавируса в национальный план прививок в Кремле пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая в Госдуму внесли законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. В законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Однако затем сенатор Владимир Круглый заявил, что вопрос о введении обязательной вакцинации не обсуждается.



Ольга Шагиева