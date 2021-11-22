На станциях казанского метро в часы пик QR-коды у горожан будут проверять по четыре контролера

Фото: Диана Жиленкова

В казанском метрополитене нет очередей из-за проверки QR-кодов. В основном у рамок металлоискателей находятся по два контролера, однако в часы пик их количество будет увеличиваться до четырех человек. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии также отметили, что в расписании наземного транспорта не произошло значительных задержек. А если пассажир без QR-кода отказывается покидать салон и начинает скандалить, то водитель вызывает полицейских.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане вступили в силу новые антиковидные меры: пользоваться услугами общественного транспорта теперь можно только при наличии QR-кода. Подробнее о том, как проходят проверки в метро, автобусах, трамваях и других видах транспорта, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова