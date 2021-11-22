В Татарстане пассажиропоток упал на 20—30% после введения QR-кодов

В Татарстане пассажиропоток упал на 20—30% после первого дня системы QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщил замминистра транспорта республики Андрей Егоров.

Он предположил, что убытки, понесенные перевозчиками, возместят. Транспортные предприятия получили более 2,5 тысячи смартфонов для считывания QR-кодов, рассказал он в эфире телеканала «Россия-24» .



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани по итогам первой половины дня выявили и не допустили в общественный транспорт 1 516 человек без QR-кодов или 0,23% к числу перевозимых пассажиров.



Репортаж о том, как сегодня проходили проверки QR-кодов в метро, автобусах и на других видах транспорта — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина