Перевозчики в Татарстане просят не штрафовать их за перевозку пассажиров без QR-кодов

Перевозчики в Татарстане просят власти отменить штрафы за перевозку пассажиров без QR-кодов. Как считает председатель ассоциации автотранспортных предприятий Сергей Темляков, введенные для перевозчиков штрафы просто неподъемны.

С вступлением в силу требований о предъявлении QR-кодов перевозчики обязаны проверять у пассажиров сведения о прививке или перенесенном заболевании. И если для пассажиров предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, то для перевозчиков — 500 тысяч.

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«Мы считаем, что штрафом должны наказываться только пассажиры, которые ездят без QR-кодов в общественном транспорте и саботируют решение президента Татарстана. Перевозчики со своей стороны прилагают все усилия для выполнения поручения правительства республики», — сказал Темляков.

Председатель АТП РТ уверяет, что перевозчики итак находятся в тяжелом финансовом положении. В этом случае им проще просто не выводить транспорт на линию.

В Казани 22 ноября в ходе проверок QR-кодов у пассажиров общественного транспорта кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек.

Ольга Шагиева