За вчерашний вечер в казанском электротранспорте проверяющие не пропустили 817 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В Казани за вечер первого дня проверки QR-кодов в электротранспорте контролеры не пропустили 817 пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В метро несколько человек устроили скандал, для разрешения которого пришлось вызвать полицейских. Еще у 347 горожан не оказалось QR-кода. Их них недействительные были у 11 пассажиров, истек срок действия еще у пяти человек. 86 человек сделали только одну прививку, а у 58 граждан был завершен курс вакцинации, однако не было QR-кода.

Фото: Максим Платонов

За вчерашний вечер в трамваях и троллейбусах высадили 470 пассажиров без QR-кодов. Из них 11 человек начали скандалить, и из-за этого пришлось вызвать полицейских.

Сегодня в МУП «Метроэлектротранс» предупредили, что пассажиры, которые задерживают общественный транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность. Предприятие будет добиваться возмещения простоя транспорта, который образовался в утренний час пик 22 ноября.

Диана Жиленкова