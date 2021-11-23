Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей 6—11 лет

После одобрения вакцины от COVID-19 для подростков, разработчики подадут пакет документов для исследования вакцины среди детей от 6 до 11 лет. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр подал в Минздрав пакет документов, касающихся «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет. После получения одобрения, вакцина может применяться с согласия ребенка и его родителей, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Гинцбург сообщил, что единственный побочный эффект после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет — небольшое повышение температуры до 37,4 градуса. У подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.



Татьяна Леухина