Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве

Фото: Максим Платонов

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что москвичи в период нерабочих дней очень много передвигаются по городу, в транспорте много людей, меры по защите от COVID-19 не соблюдаются, все это может ухудшить эпидситуацию в столице, пишет «РИА Новости».

— Все мотаются по городу, полные электрички, много людей в метро, в транспорте, никакого контроля, народ как ездил, так и ездит. Немного больше людей стало носить маски, но это никак не может сказаться на ситуации, не соблюдаются меры абсолютно, — заявил он.

Фото: Максим Платонов

21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением зарплаты.

Алексей Нечаев