В Новгородской области продлили нерабочие дни до 15 ноября
В Новгородской области продлили нерабочие дни начиная с 8 ноября еще на неделю — до 15 ноября. Об этом объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба.
Это первый регион в России, принявший такое решение. Никитин добавил, что власти ужесточат требования к работе компаний, некоторые из них будут закрыты.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 ноября в регионе выявили 284 случая заболевания COVID-19, скончались 11 человек.
В Татарстане нерабочие дни начались с 30 октября. Какие ограничения введены в республике — в материале «Реального времени».
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