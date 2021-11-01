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В Новгородской области продлили нерабочие дни до 15 ноября

17:00, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Новгородской области продлили нерабочие дни до 15 ноября
Фото: realnoevremya.ru

В Новгородской области продлили нерабочие дни начиная с 8 ноября еще на неделю — до 15 ноября. Об этом объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба.

Это первый регион в России, принявший такое решение. Никитин добавил, что власти ужесточат требования к работе компаний, некоторые из них будут закрыты.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 ноября в регионе выявили 284 случая заболевания COVID-19, скончались 11 человек.

Фото: ru.wikipedia.org

В Татарстане нерабочие дни начались с 30 октября. Какие ограничения введены в республике — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
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