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В Роспотребнадзоре назвали процент повторно переболевших COVID-19

01:34, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали процент повторно переболевших COVID-19
Фото: mos.ru

Не более 0,25% россиян, которые ранее переболели COVID-19, заболевают повторно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— У нас заболевают не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент, — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У небольшого процента людей есть серьезные нарушения иммунной системы. В этом случае они могут заболеть повторно, как правило, COVID-19 в таком случае протекает тяжело.

По данным Поповой, коронавирусом заболевают только 2—5% россиян, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Доля привитых, находящихся в реанимации с тяжелой формой коронавируса, очень мала.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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