В Роспотребнадзоре назвали процент повторно переболевших COVID-19

Не более 0,25% россиян, которые ранее переболели COVID-19, заболевают повторно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.



— У нас заболевают не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент, — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

У небольшого процента людей есть серьезные нарушения иммунной системы. В этом случае они могут заболеть повторно, как правило, COVID-19 в таком случае протекает тяжело.



По данным Поповой, коронавирусом заболевают только 2—5% россиян, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Доля привитых, находящихся в реанимации с тяжелой формой коронавируса, очень мала.



Татьяна Леухина