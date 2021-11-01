Мурашко: вопрос с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах решен

В России вакцина «Спутник Лайт» доставляется по всей России. Вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решили, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде, — приводит ТАСС его слова.

По последним данным, более 58,5 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Ежедневно в стране прививаются более 650 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ажиотажный спрос на «Спутник Лайт» возник после введения новых антиковидных мер, поскольку сразу после вакцинации им можно получить QR-код. В медучреждениях начали прививать этим препаратом на платной основе. В Минздраве РТ отмечали, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.

В минувшие выходные глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о скором выходе рекомендации по применению «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра, отметил, что этот препарат подходит и для первичной вакцинации. По словам представителя Кремля, слова Мурашко вырвали из контекста.

Татьяна Леухина