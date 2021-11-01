Песков заявил, что «Спутник Лайт» может использоваться не только для ревакцинации от коронавируса

Российский препарат «Спутник Лайт» может использоваться как для основной вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в стране есть две зарегистрированные вакцины, которые успешно применяются не только в России, но и во многих странах мира. Их эффективность абсолютно доказана.

Комментируя заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, представитель Кремля заявил, что его слова были вырваны из контекста, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад Минздрав России рекомендовал использование «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Соответствующие изменения в методические рекомендации поручил внести глава ведомства Михаил Мурашко.

Диана Жиленкова