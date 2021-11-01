Песков заявил, что «Спутник Лайт» может использоваться не только для ревакцинации от коронавируса
Российский препарат «Спутник Лайт» может использоваться как для основной вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в стране есть две зарегистрированные вакцины, которые успешно применяются не только в России, но и во многих странах мира. Их эффективность абсолютно доказана.
Комментируя заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, представитель Кремля заявил, что его слова были вырваны из контекста, пишет «РИА Новости».
Несколько дней назад Минздрав России рекомендовал использование «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Соответствующие изменения в методические рекомендации поручил внести глава ведомства Михаил Мурашко.
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