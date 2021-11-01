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Попова призвала не ждать быстрого эффекта от введения нерабочих дней

18:38, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова призвала не ждать быстрого эффекта от введения нерабочих дней
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эффект от принятых мер по профилактике коронавируса не будет сразу. Для этого нужно не меньше одного инкубационного периода вируса, заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Охват населения тестированием на COVID-19 в сутки составил более 400 на 100 тысяч человек, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября. В Татарстане ограничительные меры, введенные с субботы, будут действовать до улучшения эпидобстановки.

Татьяна Леухина
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