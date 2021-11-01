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Правительство России выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства больным COVID-19

17:18, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство России выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства больным COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Российское правительство выделило более 10,9 млрд рублей для обеспечения лекарствами больных COVID-19. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства. Подписал его премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он же и озвучил данное решение сегодня на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщается, деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят обеспечить препаратами около 1,8 млн человек. Это касается пациентов, которые лечатся в домашних условиях под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения для профилактики дальнейшего развития болезни.

Фото: duma.gov.ru

Ранее президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи объявил, что лекарства от COVID-19 уже скоро могут ввести в оборот.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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