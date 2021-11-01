В Набережных Челнах назвали предприятия с лучшими и худшими показателями по вакцинации от коронавируса

В Набережных Челнах есть организации со 100%-ной вакцинацией от COVID-19 среди сотрудников. Таковыми являются «Энергоинжиниринг», «Мегастрой» на Орловке и Управление федерального казначейства. Об этом рассказал начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

Хорошие показатели наблюдаются и в ООО «Начало», структурных подразделениях «КАМАЗа», «Челны-Газ», «Челныводоканал», Сетевой компании — электрические сети, «КАМАтранссервис» и «Альтекс». Там иммунизировались более 80% работников.

Фото: realnoevremya.ru

Однако в городе есть предприятия с наиболее низким уровнем вакцинации. Среди них УК «Ремжилстрой», «Челныстройремонт», «Бумажник» и строительные организации «Кама-строй НЧ», пишут «Челнинские известия».

Сегодня мэр города Наиль Магдеев поручил увеличить темпы иммунизации от коронавируса до четырех тысяч человек в день. На данный момент в среднем ежесуточно прививаются 3500—3700 горожан.



Диана Жиленкова